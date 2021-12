Liederbuch: „Seelen.Töne“ für die Familie

„Seelen.Töne“ heißt das neue Liederbuch des Burgenländischen Volksliedwerkes. Sepp Gmasz und Anna-Maria Hammer wollen mit einer Sammlung an burgenländischen Volksliedern wieder verstärkt zum gemeinsamen Singen anregen. Unzählige Studien würden mittlerweile beweisen, dass das Singen nicht nur gemeinschaftsbildend, sondern auch gesundheitsfördernd ist, so Sepp Gmasz.

Singen födert Gesundheit und Gemeinschaft

„Ich habe das selber in der Familie erlebt. Mein Schwiegervater war sehr schwer an Alzheimer erkrankt und hat niemanden mehr erkannt oder sprechen können. Eines Tages haben wir ihm einmal sein Lieblingslied vorgesungen – und plötzlich konnte er alle drei Strophen mitsingen“, sagte Gmasz. „Es gibt eigentlich nichts Schöneres, als ein paar Lieder zu singen, während man auf den Nikolaus wartet oder zu Weihnachten vor dem Christbaum. Aber auch unter dem Jahr macht es einfach Spaß“, sagte Anna-Maria Hammer.

ORF

Die Liederbuchautorinnen und Autoren empfehlen jeder Familie, sich ein kleines Repertoire an Liedern zuzulegen. „Wenn man mit der Oma oder mit dem eigenen Kind das Lied sing und der Opa sitzt daneben und fangt fast an zu weinen an, weil da die Erinnerungen hochkommen und er das selbst auch immer gesungen hat. Da kann ich mich daran erinnern – und ich hoffe, dass sich dann mein kleiner Bub auch daran erinnert“, so Hammer.

ORF

Lieder in allen Landessprachen

Zur Weihnachtszeit will das Burgenländische Volksliedwerk das Singen auf dem Videoportal Youtube auch für jüngere Generationen attraktiv machen. Auf Youtube und im Liederbuch finden sich Lieder aus allen Landessprachen. Das Liederbuch „Seelentöne“ ist im Burgenländischen Volksliedwerk auch online zum Preis von 15 Euro erhältlich. Ganz neu ist ein Notenheft für Blasmusiker.