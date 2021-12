Dujmovits will Form bestätigen

Für Julia Dujmovits steht am Samstag ein Parallel Riesentorlauf in Cortina auf dem Programm. Nach drei Platzierungen unter den Top sechs in der bisherigen Saison soll es auch diesmal mit einem Spitzenergebnis klappen. „Ich versuche die Form mitzunehmen“, so Dujmovits.

Der Trainingssturz Mitte der Woche in Carezza bereitet der 34-jährigen körperlich keine größeren Probleme. Das Finale der besten 16 findet unter Flutlicht am Samstag ab 19.00 Uhr statt.

Jud verpasst Finale

Kein Glück hatte am Freitag der Südburgenländer Sebastian Jud beim Snowboard-Cross-Weltcup in Cervinia in Italien. Jud belegte auf verkürzter Strecke in der Qualifikation Platz 37 und verpasste das Finale am Samstag um nur 18 hundertstel Sekunden. „Es war brutal eng. Es war nur ein 40 Sekunden Kurs, weil nicht so viel Schnee war. Ich habe leider keinen perfekten Lauf hinuntergebracht“, so Jud. Er wird sich nach Weihnachten auf der Reiteralm in der Steiermark auf die nächsten Rennen vorbereiten. Die nächsten Rennen folgen ab 7. Jänner in Russland.