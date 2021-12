Laura Schoditsch erhält Kunst-Förderpreis

Laura Schoditsch, 25 Jahre alt, erhält zum ersten Mal den „Förderpreis für Bildende Kunst“. Ihre Fotos sind nun im „Virtuellen Kunstraum des Landes Burgenland“ zu sehen. „Staging myself“ ist eine junge Sichtweise auf Corona-Lockdown und den Aspekt des öffentlichen Raumes.

ORF

„Man sieht auf den Bildern eine junge Frau, die laut ist und ganz offensichtlich gesehen werden will, aber die muss sich da irgendwie verstecken. Also man sieht das Gesicht nicht ganz. Sie möchte gesehen werden, darf das aber nicht ganz“, so Laura Schoditsch.

Liebe zur Musik im Gymnasium entdeckt

Laura Schoditsch ist in Willersdorf aufgewachsen, mit drei jüngeren Brüdern und architekturbegeisterten Eltern. Seit ihrer Kindheit fotografiert sie, heute macht sie Architektur- und Kunstfotografie. Am Wimmergymnasium Oberschützen entdeckte sie die Musik für sich. Gemeinsam mit Christian Klaus Ippisch aus Sulzriegel (Bezirk Oberwart) spielt sie als „LauraKlaus“ seit zwei Jahren akustischen Indie-Pop.

ORF

Laura Schoditsch hat Kunstgeschichte in Wien studiert. Sie hat eine zweijährige Tochter und arbeitet im Antiquitätenhandel. Sie macht Tanz und Karate, interessiert sich für Parfum und Physik. Die 25-Jährige malt auch poppige Porträts auf bunten Farbflächen. „Ich mag großformatige Bilder. Ich mag, wenn es laut ist, wenn es bunt ist. Ich bin auch ein großer Fan vom Fotorealismus, der nicht ganz Fotorealismus ist. Das habe ich auch nicht vor, diesen sehr detailgenauen Fotorealismus zu machen, weil dann sieht man ja gar nicht mehr, dass es Malerei ist – da könnte ich gleich ein Foto machen. Das ist einfach die Art von Kunst, die mich begeistert“, so Schoditsch.

ORF

Für ihre Malerei wird Schoditsch auch die 3.500 Euro einsetzen, mit denen der „Förderpreis für Bildende Kunst 2021“ dotiert ist. Der „Förderpreis für Bildende Kunst des Landes Burgenland“ ging in den vergangenen zwei Jahren an Christina Lag-Schröckenstein, die in Winden am See (Bezirk Neusiedl am See) lebt. Sie wurde heuer mit dem „Würdigungspreis“ bedacht.