Firma will mit Produktinnovationen punkten

Drohnen sind jetzt schon oft im Einsatz, um aus der Luft Filmaufnahmen zu machen, oder für Kontrollflüge. Das Anwendungsgebiet wird in Zukunft viel größer werden, ist sich der Geschäftsführer von airXbig Christian Preiml sicher. „Wir wollen ein individuelles Einsatzgebiet schaffen, wo Hardware, Software, Personal, Analyse und Auswertung zusammengefasst sind. Die Einsatzgebiete, die wir bis dato erkannt haben, gehen in die Richtung schneller, effektiver Medikamententransport, Search and Rescue-Operationen, Inspektionen in der Industrie, technische Infrastruktur, kritische Infrastruktur, oder Ausbau der digitalen Landwirtschaft “, so Preiml.

Mit der Betriebsansiedelung werden Arbeitsplätze für hochqualifizierte Mitarbeiter geschaffen und für das Burgenland kann sich so ein weiterer Forschungsimpuls ergeben, meinte Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ). „Ich glaube, das wird wirklich sehr fruchtbringend hier im Burgenland sein und wird auch sehr gut ins Burgenland passen. Wann immer sich ein Unternehmen im Burgenland ansiedelt, ist es tatsächlich für den Wirtschaftsstandort ein guter Tag, weil damit einhergehend das ganze Wirtschaftstreiben gestärkt wird“, sagte Schneemann.

Bgld. Landesmedienservice

Unternehmen investiert 250.000 Euro

Die Wirtschaftsagentur Burgenland ist mit 15 Prozent als Gesellschafter bei airXbig eingestiegen – aus mehreren Gründen, sagte Geschäftsführer Harald Zagicek. „Es ist ein klares Bekenntnis zum Startup. Das ist ein Risikokapital, aber wir sehen hier eine betriebswirtschaftliche und eine gewinnträchtige Komponente, wo wir mit dem Unternehmen mitwachsen wollen – aber vor allem eine volkswirtschaftliche Komponente, weil das Thema Startup ist immer verknüpft mit Wirtschaft, Bildung und Kapital“, so Zagicek.

Die Investitionssumme von airXbig beträgt 250.000 Euro, so Geschäftsführer Preiml. Gestartet wird mit fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Er glaubt, dass sich im Lauf von fünf Jahren, die Beschäftigtenzahl am Standort Walbersdorf auf 30 erhöhen wird.