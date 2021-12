Coronavirus

CoV-19-Impfnachmittag für Kinder am 19. Dezember

Das Burgenland hat mit zwölf Prozent Geimpften in der Altersgruppe der fünf- bis elf-Jährigen österreichweit die Nase vorn. Das Land Burgenland bietet nun vor Weihnachten am Sonntag, dem 19. Dezember, einen Impfnachmittag ohne Anmeldung für Kinder von fünf bis elf Jahren an.