Landtag diskutiert Umweltschutzanliegen

Umwelt- und Naturschutz muss nicht nur regional, sondern auch international gedacht werden, meint der Abgeordnete der Grünen Wolfgang Spitzmüller. Das beginnt beim Import von Futtermitteln aus Südamerika und geht bis zur Verwendung von Palmöl in der Nahrungsmittelindustrie. „In jedem zweiten Produkt, zu dem man greift, ist Palmöl drinnen. Auch die Palmölproduktion sorgt natürlich dafür, dass die Biodiversität und die Naturräume in fremden Ländern weiter abnehmen“, so Spitzmüller.

Der Klubobmann der Freiheitlichen Johann Tschürtz lobte das Engagement des Landes beim Tierschutz. Allerdings reiche das Tierschutzhaus in Siegendorf nicht aus, so Tschürtz. „Man konzentriert sich nur auf den Sonnenhof, aber zwischen Siegendorf und Kalch – sag ich mal so – sind ein paar Meter Unterschied. Es wäre sicher notwendig auch das Tierschutzhaus-Süd zu bauen“, sagte Tschürtz.

Eindämmung von Bodenversiegelung gefordert

Die Bodenversiegelung im Burgenland müsse eingedämmt werden, sagte Carina Laschober-Luif (ÖVP). Sie forderte eine Einschränkung von Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Freiflächen und strengere Auflagen beim Bau von Supermärkten. „Es gibt sicher Bereiche im ganzen Burgenland, wo Supermärkte eine neue Filiale nur wenige Meter von der alten entfernt bauen. Hier werden große Flächen für das Gebäude und die Parkflächen zubetoniert. Mit einer Parkgarage hätte man zumindest einen Teil der Fläche eingespart und hätte Flächenversiegelung verhindert“, so Laschober-Luif.

Erwin Preiner (SPÖ) bezeichnete das Burgenland als Musterbeispiel in Sachen Umweltschutz. Allerdings macht er sich Sorgen über den niedrigen Wasserstand des Neusiedler Sees. „Den Neusiedler See muss man mit Wasser füllen und das Wasser erhalten, denn ohne Wasser ist jeder See nichts wert. Daher müssen viele Aktivitäten gesetzt werden, um Wasser im See zu halten“, so Preiner. Weiters wurde am Vormittag über das Budget im Verkehrswesen diskutiert. Zu Mittag wurde die Finanzierung des Agrarbereichs debattiert.