57 Neuinfektionen und zwei Todesfälle

Etwas mehr als 900 Burgenländerinnen und Burgenländer waren am Donnerstag aktiv mit dem Coronavirus infiziert – neuerlich ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vortag. Am Donnerstag wurden 57 neue Fälle gemeldet. Zwei weitere Todesfälle sind zu beklagen. Ein 70-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberwart und eine 83-jährige Frau aus dem Bezirk Güssing sind im Zusammenhang mit Covid19 verstorben.

54 CoV-Spitalspatienten im Burgenland

In den burgenländischen Spitälern wurden am Donnerstag 54 Covid19-Patientinnen und Patienten isoliert versorgt. Davon befanden sich elf in intensivmedizinischer Behandlung. Bisher wurden fast 231.000 Burgenländerinnen und Burgenländer zumindest einmal gegen das Coronavirus geimpft. Der überwiegende Großteil davon, nämlich mehr als 215.000 Personen, hat sich bereits die zweite Teilimpfung geholt. Gut 122.600 Menschen haben sich bisher die sogenannte Booster-Impfung, die dritte Teilimpfung, verabreichen lassen.