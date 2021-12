Sport

Dujmovits startet mit Handicap

Am Wochenende wurde der Weltcup der Parallel-Snowboarder mit zwei Rennen in Bannoje in Russland eröffnet. Julia Dujmovits startete mit einem vierten und einem sechsten Platz in die Olympia-Saison. Am Donnerstag steht das nächste Rennen auf dem Programm: Die Olympiasiegerin geht aber mit Handicap in diesen Riesentorlauf.