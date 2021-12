Grabowski hofft auf Topresultat

Bei der Kurzbahn-EM Anfang November in Kasan holte Grabowski Bronze in ihrer Paradedisziplin über 200 Meter Rücken. Nach ihrer ersten Medaille bei einem Großereignis ist die Olympia-Zwölfte von Tokio bereit für das letzte Saisonhighlight. „Für die WM sind meine Akkus voll geladen. Ich bin auch bereit, dass ich sie dort komplett auspowere und ich meinen österreichischen Rekord wieder runtersetze“, so Grabowski.

Sollte das gelingen, könnte für die 19-jährige Burgenländerin ein Spitzenplatz drinnen sein. „Mit meiner Bestzeit rechne ich mit dem Finaleinzug. Aber genau sagen kann ich es leider noch nicht, weil ich die Liste von den Athletinnen noch nicht gesehen habe. Ich rechne damit, aber ich kann es noch nicht hundertprozentig einschätzen“, sagte Grabowski. Grabowski ist bei der WM am kommenden Samstag im Einsatz.