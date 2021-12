Umfrage zum Coronavirus-Management

Mehr als sieben von zehn Burgenländerinnen und Burgenländern bewerteten das Coronavirus-Management der Landesregierung laut Umfrage als eher gut oder sehr gut. 21 Prozent, also gut jeder Fünfte der Befragten, beurteilte das Management des Landes in der Krise sogar mit sehr gut. Besonders hoch ist dieser Anteil bei der Bevölkerung ab 60 Jahren. In dieser Altersgruppe wird die Leistung der Landesregierung von 34 Prozent der Umfrageteilnehmerinnen und Teilnehmer als sehr gut bewertet.

Hajek Institut/ORF

Unterschiede zwischen älteren und jüngeren Befragten

Tendenziell hoch ist dieser Anteil auch unter den SPÖ-Wählern. 86 Prozent der Befragten gaben hier eine eher gute oder sehr gute Bewertung ab. Drei von zehn beurteilten die Leistung als sehr gut. Anders ist das in der Altersgruppe der 16 bis 29-Jährigen im Land. Zwar bewerteten 42 Prozent der Befragten in dieser Altersgruppe das Coronavirus-Management des Landes mit eher gut oder sehr gut, allerdings bewertete rund ein Drittel in dieser Altersgruppe die Leistung als eher schlecht. Fast jeder Fünfte der 16 bis 29-Jährigen beurteilte das Management sehr schlecht.

Wenig Zufriedenheit mit Management auf Bundesebene

Die Beurteilung für das Coronamanagement des Bundes fällt schlechter aus, als jene auf Landesebene. Nur 27 Prozent der Befragten bewerteten das Management des Bundes in der Krise als eher gut oder sehr gut. Mit sinkendem Alter der Befragten, sank auch die Bewertung. Nur ein Prozent der 16 bis 29-Jährigen beurteilte die Leistung des Bundes in der Krise mit sehr gut, 16 Prozent sahen eine eher gute Leistung des Bundes in Sachen Coronavirus-Management.

Hajek Institut/ORF

Am höchsten war die Zustimmung in der Altersgruppe der über 60-Jährigen. 38 Prozent sprachen hier von einer sehr guten oder eher guten Leistung. Als sehr schlecht stuften 27 Prozent der Befragten das Coronavirus-Management des Bundes in dieser Altersgruppe ein – der niedrigste Wert in den Gruppen. Bei den 30 bis 59-Jährigen sind es 39 Prozent. Bei den 16 bis 29-Jährigen sprach fast jeder Zweite von einer sehr schlechten Leistung.

Die Umfrage wurde durch das Hajek-Institut im Auftrag des SPÖ-Landtagsklubs durchgeführt. Insgesamt wurden dafür 600 Personen im Burgenland befragt.