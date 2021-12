Weintritt verdoppelt Spenden

Es begann alles vor 18 Jahren klein – damals hat die Familie Weintritt in ihr Autohaus nach Neusiedl am See geladen – bei den Versteigerungen waren auch immer wieder zahlreiche Promis dabei. Ein Höhepunkt war dann der Auftritt 2008 von James Bond Darsteller Roger Moore.

Roger Moore bei seinem Auftritt

Im Lauf der Zeit kam dabei einiges für Licht ins Dunkel zusammen, insgesamt spendete die Familie Weintritt fast 560.000 Euro. Auch heuer will man die Aktion wieder unterstützen. „Wie schon im Vorjahr hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Normalerweise hätten wir eine wunderschöne Gala in Schloss Esterhazy, aber wir haben uns dazu entschieden wieder eine Spendenverdopplungsaktion zu machen – das hat voriges Jahr sehr gut funktioniert. Wir hoffen auch heuer, dass es so gut wird, wie voriges Jahr“, so Werner Weintritt.

ORF

Janoska Ensemble bei Licht ins Dunkel

Treue Galabesucher unterstützten bereits im Vorjahr diese Aktion. Mit dabei ist seit Jahren auch das Janoska Ensemble, die Musiker werden sich am Heiligen Abend ebenfalls wieder der guten Sache widmen. Auch im schwierigen Jahr 2021 werden Familien, die Hilfe brauchen, unterstützt – und es bleibt die Hoffnung, dass im nächsten Jahr wieder eine Licht ins Dunkel-Gala stattfinden kann.