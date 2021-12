Jubiläumsausstellung auch 2022 geöffnet

So gibt es am 24. Dezember nicht nur freien Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, sondern auch ein spezielles Rahmenprogramm, sagte Burgkoordinator Norbert Darabos. Es gebe auch Bastelkurse und eine eigene Führung für Kinder, die auf der Burg bereits etabliert sei, aber am Heiligen Abend noch intensiviert werde – das sei ein gutes Angebot, so Darabos.

Nach den Weihnachtsfeiertagen öffnet die Burg am 27. Dezember wieder Ihre Pforten. Eigentlich hätte die Ausstellung nur bis Ende des Jahres gehen sollen, aufgrund des großen Interesses wird sie aber auch noch das ganze nächste Jahr über geöffnet haben, so Darabos. Es sei bisher ein großer Erfolg gewesen und es seien viel mehr Menschen gekommen, als man sich erwartet habe.

Viele Gruppen für 2022 angekündigt

Die Erwartungshaltung sei nach wie vor sehr hoch – auch weil während der Pandemie Gruppen abgesagt hätten, die bereits angekündigt haben, nächstes Jahr kommen zu wollen, sagte Darabos. Die Ausstellung ist jeweils von Dienstag bis Sonntag zwischen 10.00 und 17.00 Uhr geöffnet. Am Freitag ist die Ausstellung ausnahmsweise aufgrund von Dreharbeiten des ORF geschlossen.