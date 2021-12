Gerhard Krammer neuer Direktor des Haydn Konservatoriums

Gerhard Krammer folgt als Direktor Tibor Nemeth, der das Joseph Haydn Konservatorium fünf Jahre lang leitete. Krammer, Jahrgang 1965, stammt aus Jabing (Bezirk Oberwart). Er ist Komponist, Musikjournalist und Leiter des Klangfrühling Schlaining. Außerdem war er Jahrzehntelang Moderator bei Radio Burgenland und zuletzt Ressortleiter in der Abteilung Musik aktuell bei Ö1.

Krammer: Menschen sollen lebendiges Musikhaus erleben

Der Musiker wird ab 1. Februar die Leitung des Joseph Haydn Konservatoriums übernehmen. Der Antrag zur Anerkennung des Konservatoriums als Privathochschule wurde im September eingereicht. „Hier gilt es jetzt die Gutachten abzuwarten und diese zu kommentieren und eventuell zu ergänzen. Weiter wird zu überlegen sein, wie man das Studienangebot mit dem kompetenten Team der Lehrenden attraktiviert, die hier am Joseph Haydn Konservatorium vorhanden sind. Wir gehen verstärkt in die Öffentlichkeitsarbeit und wir wollen das machen, was wir können, nämlich Musik vermitteln und Musik machen und hoffen, dass künftig viele hier hereinkommen und dieses Haus als lebendiges Musikhaus erleben“, so Krammer.

Forschungsinstitut geplant

Das Gebäude des Joseph Haydn Konservatoriums wird um 2,5 Millionen Euro ausgebaut, 430 Quadratmeter entstehen dadurch neu. Tibor Nemeth wird die Leitung eines neuen Instituts für Haydn- und Lisztforschung übernehmen, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). „Als Hochschule ist es natürlich auch notwendig und unabdingbar sich im Bereich der Forschung zu etablieren und was liegt näher, als im Burgenland über das Themen Liszt und Haydn ein eigenes Forschungsinstitut mitzudenken. Das ist auch Vorgabe für die Akkreditierung und das ist wieder eine neue Aufgaben, hier muss man Dinge wieder aufbauen. Das ist bei Tibor Nemeth sehr gut beheimatet, weil er natürlich schon viel Erfahrung mitbringt“, so Doskozil. Geplant ist auch die Gründung eines Landesorchesters bis 2025.