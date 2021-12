58 Neuinfektion und drei Todesfälle

Eine 85-jährige Frau aus dem Bezirk Neusiedl am See, eine 100-jährige Frau aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung und ein 91-jähriger Mann aus dem Bezirk Mattersburg sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit laut Koordinationsstab des Landes 69 an Covid-19 erkrankte Personen behandelt, 19 davon intensivmedizinisch. Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die 7-Tage-Inzidenz im Burgenland 188.