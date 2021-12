45 Neuinfektionen, kein Todesfall

Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 30.941. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 66 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich 18 Personen in intensivmedizinischer Behandlung. 1.749 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Burgenland hat niedrigste Inzidenz von Österreich

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 229.560 BurgenländerInnen mindestens ihre erste Teilimpfung der Covid-19-Schutzimpfung erhalten. 214.633 Personen sind zweimal geimpft. 115.073 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführt. Das Burgenland hat derzeit mit 198,0 die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz von ganz Österreich. Für Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) sei das der Beweis dafür, dass sich die Disziplin der Burgenländerinnen und Burgenländer während des Lockdowns, aber vor allem das hohe Tempo bei der Coronavirus-Schutzimpfung bezahlt mache.

Strengere Quarantäneregeln wegen Omikron

Für die offenbar deutlich ansteckendere Omikron-Variante des Coronavirus legte das Gesundheitsministerium vergangene Woche deutlich strengere Regeln für die Kontaktpersonen-Nachverfolgung vor. Das Burgenland setzt die Empfehlung des Gesundheitsministeriums bereits um und führt Kontaktpersonen von Omikron-Fällen als K1-Personen, die 14 Tage in Quarantäne müssen, hieß es aus dem Büro des Landeshauptmannes. Bisher sei diese Regelung aber erst einmal zur Anwendung gekommen – nämlich bei den Kontaktpersonen der beiden Südafrika-Rückkehrer, bei denen Anfang Dezember als Erste im Burgenland die Omikron-Variante nachgewiesen wurde – mehr dazu in Zwei Omikron-Fälle im Burgenland.