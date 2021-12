Mehr Fokus auf Wissenschaft

Der Informatiker Hannes Werthner, ehemaliger Dekan an der Technischen Universität Wien, und der Eisenstädter Mediziner Herbert Weltler – sie stammen beide gebürtig aus dem Bezirk Oberwart – haben sich mit der Molekularbiologin Renee Schroeder und der Diskursforscherin Ruth Wodak zusammengetan. Ihr Ziel ist es, der Wissenschaft den Stellenwert zu geben, den sie gerade jetzt in dieser aufgeheizten Coronavirus-Zeit verdiene.

Weltler: „Wissenschaft will Wahrheit finden“

„Wissenschaft und Forschung sind an sich weder gut noch böse, sondern haben nur eines zum Ziel und das ist, die Wahrheit zu finden. Und das ist eben manches Mal ein schwieriger Weg, vor allem in Zeiten, wo Antworten schnell gefunden werden sollen, wo eine große Öffentlichkeit diese Antworten haben will, weil sie verunsichert ist, aber das geht leider nicht. Und Wissenschaft ist ein dynamischer Prozess, der sich immer wieder ändern kann“, so der Mediziner Herbert Weltler.

„Geimpfte Mehrheit soll nicht länger schweigen“

Die Wissenschaft sei in den vergangenen Monaten zwischen die beiden Pole der Bundesregierung auf der einen Seite und den Coronavirus-Leugnern bzw. Impfgegnern auf der anderen Seite geraten. In Österreich demonstrieren jede Woche tausende Menschen gegen die Coronavirus-Maßnahmen der Bundesregierung, im Gegenzug sind aber rund sechseinhalb Millionen Österreicher bereits geimpft. Diese große, meist schweigende Mehrheit sei jetzt aufgerufen, sich in die aktuelle Debatte einzumischen, sagt Weltler.

Man solle in den Dialog treten, mit denen, die sich nicht impfen lassen wollen. „Was wir auf keinen Fall wollen, ist, dass man diese Polarisierung noch weiter vorantreibt. Das bringt ja nichts. Das sind Extremstandpunkte und ich glaube, dass bei diesen vielen, vielen Menschen, die auf die Straße gehen und demonstrieren auch viele dabei sind, die verunsichert sind“. Wichtig sei, die Ängste und die Befürchtungen der Impfgegner ernst zu nehmen und sie auszudiskutieren.