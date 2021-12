Offener Handel zieht Kundschaft an

Im Burgenland hat das Weihnachtsshopping nach dem Ende des Lockdowns am Montag langsam Fahrt aufgenommen. Im Designer Outlet Parndorf herrschte wie in Eisenstadt reger Zustrom, aber kein Ansturm. Kurz vor der Ladenöffnung bildeten sich Warteschlangen vor den Luxuslabels. In den Geschäften trugen alle Einkäufer und Mitarbeiter FFP2-Masken. Der Handel hofft nun auf einen „Endspurt“ im Weihnachtsgeschäft, um die Coronavirus-bedingten Verluste zumindest teilweise wettzumachen.

Handel erfreut über zahlreiche Kunden

Sowohl im Nord- als auch im Südburgenland freuten sich die Unternehmer laut Andrea Gottweis, Obfrau des burgenländischen Handels in der Wirtschaftskammer, über zahlreiche Kunden. In den Innenstädten waren ebenso wie in den Einkaufszentren am Stadtrand viele Menschen unterwegs, um Weihnachtseinkäufe zu erledigen.

Von den CoV-bedingten Schließungen werde wohl dennoch ein Minus bleiben, betonte Gottweis: „Man darf nicht vergessen, dass das Weihnachtsgeschäft für viele Bereiche des Handels das Hauptgeschäft des Jahres ist. Die Wochen des Lockdowns schmerzen und werden nicht wieder aufzuholen sein.“ In den elf Tagen bis Weihnachten könne man nun Schadensbegrenzung betreiben, um „das Fiasko für den Handel in Grenzen zu halten“, so Gottweis.