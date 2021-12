„RM Data“ gewinnt Innovationspreis 2021

Die Firma „RM Data“ wurde 1985 von dem Oberwarter Softwareentwickler Richard Malits gegründet. Er brachte zunächst sehr erfolgreich ein Programm für Vermessungswesen auf den Markt. Die Firma ist rasch gewachsen und hat derzeit fast 100 Beschäftigte. Malits hat sich vom operativen Geschäft längst zurückgezogen.

Den burgenländischen Innovationspreis nahm Geschäftsführer Jürgen Beiglböck entgegen, und zwar für eine Software, die für Betreiber von Seilbahnen entwickelt wurde: „Damit das Winterschierlebnis auch wirklich ein Tolles ist, braucht es ganz viel Infrastruktur und Technik rund um diese Schipisten. Diese Daten können unsere Kunden mit diesen Informationssystemen verwalten“, so Beiglböck.

Gerbavsits: „Kopf-an-Kopf-Rennen“

Der Innovationspreis wird von der Wirtschaftagentur Burgenland in Kooperation mit der Wirtschaftskammer vergeben. 27 Unternehmen hatten sich beworben. " Es waren viele Stunden an Diskussionen in der Jury notwendig um zu dieser Entscheidung zu kommen. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit einigen Anderen", so Michael Gerbavsits, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur:

Aus Sicht von Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) ist RM Data ein Vorzeigebetrieb. „Dieser Innovationspreis der Wirtschaftsagentur Burgenland holt wirklich sehr innovative Unternehmen vor den Vorhang. Es werden die Leistungen dargestellt. Das kann auch sehr positiv wirken für neue Unternehmen, die am Markt tätig werden wollen“, so Schneemann. Der Sonderpreis der Jury ging an die Deep Nature Project GmbH. „RM Data“ ist als Landessieger auch für den Staatspreis Innovation nominiert.