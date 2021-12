Thomas Stipsits nach Bühnenpause zurück

Er melde sich mit „positiven und erfreulichen Nachrichten“ und freue sich darauf, wieder auf die Bühne zu gehen, und wieder für das Publikum spielen zu können, so Stipsits in seinem Posting. Mit seinem Kabarettprogramm „Stinatzer Delikatessen“ wird Stipsits nun wieder zu sehen sein, auch sein dritter Krimi soll nächstes Jahr erscheinen.

„Aktiv über psychische Krankheiten sprechen“

Anfang September kündigte Stipsits an, eine Pause zu machen. Es sei ihm die Kraft ausgegangen, er habe zu viel gearbeitet. Er wolle sich auf seine Gesundheit und die Familie konzentrieren – mehr dazu in Thomas Stipsits kündigt dreimonatige Bühnenpause an.

In seinem neuerlichen Posting am Freitag bedankte sich der Kabarettist für alle Genesungswünsche und regte an, aktiv über psychische Erkrankungen zu sprechen. „Ich bin dafür, dass wir psychische Krankheiten genauso gleichwertig behandeln wie physische Krankheiten“, so Stipsits.