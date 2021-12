Dujmovits zum Weltcup-Auftakt PGS-Vierte

Die Olympiasiegerin von 2014 zeigte sich schon zum Saisonauftakt in Form. Bereits in der Qualifikation war Julia Dujmovits die schnellste Österreicherin. Danach gewann sie das Achtelfinale gegen die Schweizerin Julie Zogg und das Viertelfinale gegen Melanie Hochreiter aus Deutschland. Im Kampf um das große Finale musste sie sich dann erstmals geschlagen geben. Gegen die Favoritin aus Russland Sofia Nadyrshina riskierte Dujmovits viel – am Ende zu viel.

Kopf-an-Kopf-Rennen

Es blieb die Chance auf Platz drei. Dabei kam es zum Duell mit der Quali-Zweiten aus Deutschland – Carolin Langenhorst. Die beiden lieferten sich bis ins Ziel ein Kopf-an-Kopf-Rennen – letztendlich verpasste Dujmovits ihren 23. Podestplatz allerdings um drei Hundertstel Sekunden. Julia Dujmovits holte beim ersten Saison Rennen also Platz vier – der Sieg bei ihrem Heimrennen ging an die Russin Nadyrshina. Bereits am Sonntag geht es im Südural weiter – mit dem Parallel Slalom.