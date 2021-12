88 CoV-Neuinfektionen, drei Todesfälle

Ein 82-jähriger Mann und eine 64-jährige Frau aus dem Bezirk Mattersburg sowie ein 64-jähriger Mann aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. In den burgenländischen Krankenhäusern müssen derzeit 84 Personen wegen einer Coronavirus-Infektion isoliert behandelt werden, davon befinden sich 18 Personen in intensivmedizinischer Behandlung. 1.947 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. 29.064 Personen sind bereits genesen.

229.151 Menschen mindestens einmal geimpft

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 229.151 Burgenländerinnen und Burgenländer mindestens ihre erste Teilimpfung der Covid-19-Schutzimpfung erhalten. 213.818 Personen sind zweimal geimpft. 108.603 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführt.