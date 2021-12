Eigenes Burgenland-Buch für Jugendliche

„Mein Burgenland Buch“ ist ein buntes Nachschlagewerk für junge Menschen. Auf 175 Seiten werden Themen wie Identität, Kunst und Kultur, Essen und Trinken, aber auch Geschichte, Gesellschaft, Politik und vieles andere mehr behandelt. Alle 16-18-jährigen Burgenländer und Burgenländerinnen erhalten das Buch demnächst, versehen mit ihrem Namen am Einband.

Initiiert wurde das Projekt von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). „Ich glaube so ein Buch, das personalisiert ist, das viele Inhalte des Burgenlandes transportiert, das vielleicht auch stolz auf das Burgenland macht – das könnte und sollte ein Wegbegleiter durch das Leben sein“, sagte Doskozil.

Graphic-Novels – ein internationaler Trend

Aber kann man Teenager von heute tatsächlich für ein Sachbuch begeistern? Die für das Projekt Verantwortlichen meinen ja, immerhin hätten sie zuvor intensiv in der Zielgruppe recherchiert, erklärte Christoph Langecker. Es sei dann recht schnell gekommen, dass international Graphic-Novels ein großer Trend sind, also gezeichnete Figuren, wo zum Teil heute Weltliteratur veröffentlicht wird. „Dann ist es schnell gegangen, dass das ein Zugang sein könnte, der insbesondere junge Menschen anspricht“, so Langecker.

7.500 Jugendliche bekommen Buch zugeschickt

Zudem können beispielsweise über QR-Codes im Buch zusätzliche Inhalte auf das Handy heruntergeladen werden.

Etwa 7.500 Jugendliche bekommen dieses Buch in den kommenden Wochen als Geschenk zugeschickt. Das Projekt solle aber keine einmalige Aktion anlässlich des Jubiläumsjahres bleiben, sagte Landeshauptmann Doskozil.

Das sei ein Projekt auch aus diesem 100-Jahr-Jubiläum heraus, das nachhaltig ist. „Mir ist ganz einfach wichtig, dass jeder Jugendliche im Burgenland zu einem gewissen Zeitpunkt, und das wird der 16. Geburtstag sein, dieses Buch bekommt“, so Doskozil.Ab dem Frühjahr 2022 ist „Mein Burgenland-Buch“ auch käuflich zu erwerben.