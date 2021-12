Die Zwillingspiloten aus Oberwart

Die Horvath-Zwillingsbrüder aus Oberwart haben geschafft, wovon viele träumen – sie haben eine Fliegerkarriere gestartet. Lukas Horvath, der ältere der beiden, hatte zuvor einen soliden Handwerksberuf erlernt. „Das Fliegen war schon immer mein Kindheitstraum. Ich habe das aber dann in meinen jungen Jahren ein bisschen aus den Augen verloren und habe dann den Maurer-Beruf erlernt. Durch meine Zeit beim Bundesheer habe ich den Gedanken wieder mehr gefestigt und diesen Traum wieder aufgenommen und die Karriere zum Berufspilot gestartet“, so Lukas Horvath.

ORF

So hat Lukas auch seinen fünf Minuten jüngeren Zwillingsbruder Tobias auch zur Fliegerei gebracht. „Mein Bruder hat damals 2019 mit der Fliegerei begonnen. Bei mir war das zu dieser Zeit noch nicht möglich. Ich habe noch in Wien gearbeitet und studiert. Wir sind dann einmal nach Kroatien ans Meer geflogen und da hat es mich gepackt und ich habe nur noch auf den richtigen Zeitpunkt gewartet ebenfalls Berufspilot zu werden“, so Tobias.

Ausbildung in Rekordzeit absolviert

Die Ausbildung zum Linienpiloten haben beide in der „Punitz Flug“ absolviert, und zwar in der Rekordzeit von nur 14 Monaten. „Beide waren sehr engagiert und haben Tag und Nacht fleißig gelernt. Wir sind stolz auf die Leistungen, die sie erbracht haben. Sie sind innerhalb von kürzester Zeit vom Fußgänger zum Linienpiloten geworden“, sagte Ausbildungsleiter Reinhard Kremsner.

ORF

Hobby zum Beruf gemacht

Die beiden Zwillingsbrüder haben auch rasch einen Job bei einem österreichischen Flugunternehmen bekommen. Beide fliegen im Business-Aviation-Bereich mit Privatjets in ganz Europa und weltweit für Business- oder Charterkunden. Lukas und Tobias fühlen sich in ihrem Job wohl – für beide gibt es nichts Schöneres als fliegen. Ein Kindheitstraum ging für die Oberwarter Zwillinge in Erfüllung. „Es ist immer wieder schön, wenn man seine Berufung gefunden hat. Ich hätte mir nie etwas Schöneres erträumen können. Man hat so eine Freude damit, wenn man quasi sein Hobby zum Beruf macht“, so die beiden.