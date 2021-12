Licht ins Dunkel

Bäcker backen für den guten Zweck

In vielen Backstuben des Landes liegt bereits der Duft von tausenden Lebkuchensternen in der Luft. 21 „Licht ins Dunkel“-Bäckerinnen und Bäcker stellen die Weihnachtsleckerei für Licht ins Dunkel her. Eine schöne, jahrzehntealte Tradition.