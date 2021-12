Politik

Grüne kritisieren geplante Wahlordnungs-Novelle

Die burgenländischen Grünen haben sich am Freitag gegen eine geplante Novelle der Wahlordnung ausgesprochen. Die Landesregierung wolle den Vorzugsstimmen noch mehr Gewicht geben und diese in den Wahlkreisen alleine darüber entscheiden lassen, wer in den Landtag einzieht.