Schneechaos forderte Feuerwehren

Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld musste bereits um 5.30 Uhr zum ersten Einsatz ausrücken. Es handelte sich um eine Lkw-Bergung auf der Südautobahn (A2). Mit fünf Fahrzeugen und 25 Mitgliedern rückte die Feuerwehr aus.

Danach ging es Schlag auf Schlag, berichtet Patrick Luif von der Feuerwehr Pinkafeld: Kurz nach dem Einsetzen des Frühverkehrs wurde die Stadtfeuerwehr zu gleich mehreren Einsatzadressen zeitgleich alarmiert. Die Aufgaben bestanden hauptsächlich in der Bergung von hängengebliebenen Lkw und Fahrzeugbergungen aufgrund von schneeglatten Straßen. Verletzt wurde bei diesen Einsätzen niemand.

12 Stunden harte Arbeit

Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld teilte die Kräfte auf und arbeitete die Flut an Einsatzadressen nach und nach ab. Am Nachmittag wurde der Schneefall schwächer und es stellte sich eine leichte Entspannung ein. Die meisten Lkw mussten auf der A2, am Gerichtsberg Pinkafeld und auf der B63 geborgen werden. Der letzte Einsatz dieses anstrengenden Tages war eine Pkw-Bergung: ein Auto war von der schneeglatten Fahrbahn abgekommen und im Bachbett gelandet. Auch bei diesem Unfall wurde niemand verletzt. Das Auto wurde mit einem Kran geborgen. Erst nach 12 Stunden konnten die Feuerwehrleute wieder einrücken.