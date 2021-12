Contact-Tracing bleibt wichtig

Die Telefonleitungen in den Bezirkshauptmannschaften laufen weiterhin heiß. Nach wie vor sind zahlreiche Personen beim Contact-Tracing im Einsatz. Aufgrund der schwankenden Infektionszahlen müsse sehr oft spontan reagiert werden. Steigen die Infektionszahlen, steigt auch die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sagte die Bezirkshauptfrau von Neusiedl am See Birgit Wagner: „Wir haben auf der BH Neusiedl bis zu 25 Mitarbeiter pro Tag im Einsatz. Das ist mehr als ein Viertel der Belegschaft. In Spitzenzeiten der Pandemie muss auch einmal das ganze Haus mithelfen.“

Infektionsketten unterbrechen

Auch wenn bereits jeder, der mithelfen kann, mithilft, ist es gerade bei der vierten Welle zu längeren Verzögerungen bei der Kontaktnachforschung gekommen. „Contact-Tracing ist trotzdem wichtig. Es ist das zentrale Mittel um Infektionsketten zu unterbrechen, daher muss es aufrecht erhalten bleiben. Da muss man halt mehr Personal zuschießen“, so Wagner.

Sorge um neue Variante

Sollten die Zahlen nach dem Ende des Lockdowns wieder steigen, müssten schon bald wieder mehr Mitarbeiter das Contact-Tracing unterstützen. Mittlerweile ist man zwar darauf vorbereitet, einen gewissen Respekt gibt es aber trotzdem, sagte Martin Steiner, Mitarbeiter in der Bezirkshauptmannschaft: „Wenn es in die Höhe steigt, ist es halt so, das können wir nicht ändern. Da helfen und unterstützen wir uns dann aber gegenseitig, das wird dann nicht das größte Problem sein. Aber wir hoffen, dass die neue Variante dann doch nicht so extrem viel ansteckender ist als die Delta-Variante.“

Tage ohne Contact-Tracing gibt es in Neusiedl nicht. Sieben Tage die Woche an 365 Tagen im Jahr ist die Bezirkshauptmannschaft besetzt, das heißt auch über die anstehenden Weihnachtsfeiertage.