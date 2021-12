Umfrage: Industrie auf Klimakurs

Die Betriebe im Burgenland würden schon seit Jahren einen wichtigen Beitrag leisten um die CO2-Belastung und den Energieverbrauch zu senken, hieß es von der Industriellenvereinigung. An der Umfrage zum Thema Energieeffizienz haben burgenländische 44 Unternehmen teilgenommen.

Kundenerwartungen, Gesetzte und Förderungen

Mehr als die Hälfte der Unternehmen gab an, die Produktion im Betrieb optimiert zu haben. Mehr als ein Drittel der Firmen errichtete Photovoltaikanlagen, und auch beim Fuhrpark – Stichwort Elektroauto – setzte ein Drittel der Unternehmen Maßnahmen. Als Gründe dafür nannten die Unternehmen den Umweltgedanken und dass das den Erwartungen der Kunden, den gesetzlichen Vorgaben und Förderungen entspreche. Oft fehle es jedoch an Geld um Investitionen umsetzen zu können, so das Ergebnis der Umfrage.

Kein optimistischer Blick in die Zukunft

Für die Zukunft sind die Unternehmen wenig optimistisch: Nur 28 Prozent der Befragten glauben, dass eine CO2-neutrale Produktion bis zum Jahr 2050 realistisch ist. Aber immerhin zwei von drei Unternehmen möchten in Zukunft in Photovoltaik investieren.