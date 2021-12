Politik

ÖVP startet Unterschriftenaktion gegen hohe Strompreise

Die ÖVP Burgenland hat am Donnerstag eine Unterschriftenaktion gegen hohe Strompreise gestartet. Gefordert werden etwa die Weitergabe der Gewinne an Kunden der Energie Burgenland in Form von Energiegutscheinen, eine Energiepreisgarantie für die nächsten 24 Monate und die Erhöhung des Heizkostenzuschusses.