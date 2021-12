Chronik

Jennersdorf: Vier Steirer nach Raub ausgeforscht

In der Südoststeiermark sind jugendliche Gewalttäter ausgeforscht worden: Die Liste der Vorwürfe geht von Nötigung und Sachbeschädigung über Körperverletzung bis hin zu Raub und Freiheitsentziehung – und das alles in einer Nacht Ende November in Jennersdorf.