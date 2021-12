Vorbereitungen auf Öffnungen laufen

Nicht alle Gastronomiebetriebe im Burgenland werden bereits am Sonntag öffnen können, erklärte Helmut Tury, Spartenobmann Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer: „Mit der Sonntagsöffnung hat man eigentlich gar nicht gerechnet, und des ist der Grund, warum doch einige Betriebe zu bleiben werden, weil sie die Mitarbeiter in den Urlaub geschickt haben bzw. ihnen noch dieses Wochenende freigegeben haben. Einige Betriebe, die zurückgreifen können oder die das selber machen können, werden öffnen, und größere Restaurants werden erst nächste Woche öffnen.“

Letzter Feinschliff für Thermen

Auch die Hotels arbeiten fieberhaft daran, alles rechtzeitig öffnen zu können, ebenso die Thermen: Die Sonnentherme Lutzmannsburg öffnet bereits am Sonntag, die Avita-Therme in Bad Tatzmannsdorf und die St. Martins Therme in Frauenkirchen am Montag. In Stegersbach wird die Therme aufgrund von Wartungsarbeiten erst am Freitag öffnen. Klaus Hofmann, Geschäftsführer der St. Martins Therme und Lodge sowie Vizepräsident der österreichischen Hoteliervereinigung sagte dazu: „Seitdem wir wissen, dass wir wieder aufsperren dürfen, wird jetzt intensiv alles hergerichtet. Es ist jetzt doch sehr kurzfristig was die Vorbestellungen betrifft, sodass wir noch die letzten Waren ins Haus bekommen, und es wird jetzt der letzte Feinschliff geputzt.“

Die burgenländischen Kulturzentren öffnen am Montag, die Museen dann am Dienstag – das gilt auch für die Jubiläumsausstellung „100 Jahre Burgenland“ auf Burg Schlaining.