Starker Schneefall – Einsatzkräfte gefordert

Vor allem in den südlichen Landesbezirken bis Oberwart mussten die Feuerwehren ausrücken. Immer wieder müssen die Helferinnen und Helfer Lkw und andere Fahrzeuge bergen – derzeit etwa in Jennersdorf, Henndorf (Bez. Jennersdorf) oder Stinatz (Bez. Güssing). Verletzt wurde bisher laut Landessicherheitszentrale niemand.

Italientief bringt Schnee

Ein Italientief bringt eine tiefwinterliche Wetterlage, zehn bis 20 Zentimeter Neuschnee fallen in vielen Regionen Österreichs, stellenweise auch mehr. Vorerst schneit es in ganz Österreich und zum Teil auch kräftig, vor allem in der Steiermark, im Burgenland, Niederösterreich und Wien.

Im Laufe des Tages lässt der Schneefall nach: Am Vormittag schon im Süden und spätestens am Nachmittag auch im Osten.

Beeinträchtigungen im Straßenverkehr sind zu befürchten, etwa hängen gebliebene Lkw.