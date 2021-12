Öffi-Fahrpläne werden umgestellt

Zusätzlich zum österreichweiten Klimaticket gibt es auch ein eigenes Klimaticket des Verkehrsverbundes Osteregion, kurz VOR. Um 915 Euro kann man dabei alle Öffis im Burgenland, Niederösterreich und Wien nutzen. Da es aber viele Burgenländerinnen und Burgenländer gibt, die in die Steiermark pendeln, wird es ab dem 1. Jänner ein Klimaticket geben, das auch in der gesamten Steiermark gültig ist. Ebenfalls um 915 Euro.

Attraktives Angebot für Pendler schaffen

Das Metropolregion-Ticket bekommt also eine zweite Variante, wo statt Wien die Steiermark als drittes Bundesland ausgewählt werden kann. Verkehrlandesrat Heinrich Dorner (SPÖ) sieht die Entscheidung als weiteren wichtigen Schritt, Pendlerinnen und Pendler den Umstieg auf Öffis schmackhafter zu machen. Ein Burgenländer, so Dorner, pendelt entweder nach Wien, Niederösterreich oder in die Steiermark – und braucht daher kein österreichweites, sondern ein regionales Ticket.

Ausweiche am Bahnhof Gols wird fertig gestellt

Die zweite, größere Änderung im öffentlichen Verkehr im Burgenland wird erst ab April spürbar sein. Mit der Fertigstellung der Ausweiche am Bahnhof Gols (Bezirk Neusiedl am See) werden die Fahrzeiten und auch die Wartezeiten der Neusiedler Seebahn Richtung Wien und Ungarn kürzer. Zudem wird der Halbstundentakt unter der Woche von 3.51 Uhr bis 7.51 Uhr verlängert.