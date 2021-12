Geräteschuppen stand in Vollbrand

Der Alarm ging gegen 22.45 Uhr in der Landessicherheitszentrale Burgenland ein. Aus bisher ungeklärter Ursache war ein Geräteschuppen in Brand geraten. Laut Feuerwehr war der Feuerschein schon auf der Anfahrt zum Einsatzort sichtbar. Beim Eintreffen der Helfer stand der Schuppen bereits in Vollbrand.

Die Tür musste gewaltsam geöffnet werden, damit das Feuer mit einem Atemschutz bekämpft werden konnte. Da sich das Feuer nach außen ausbreitete, musste auch ein umfassender Außenangriff gestartet werden. Dadurch konnte ein Übergreifen der Flammen auf das unmittelbar angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Ähnlicher Vorfall im Südburgenland

Auch in Reinersdorf (Bezirk Güssing) ist am Mittwoch in der Früh ein Schuppen in Brand geraten. Das Feuer dürfte gegen 5.00 Uhr in der Früh ausgebrochen sein. Die Freiwilligen Feuerwehren von Reinersdorf, Strem und Heiligenbrunn waren im Einsatz. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt.