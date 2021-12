„Die Corona-Schutzimpfungen sind ganz klar der Schlüssel zur Beendigung der Pandemie und zur Vermeidung weiterer wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Kollateralschäden“, erklärte dazu Kammerpräsident Peter Nemeth in einer Aussendung am Dienstag.

Die kostenlose Impfaktion findet am Freitag von 16 bis 22 Uhr und am Samstag von 9 bis 18 Uhr im Gebäude der ÖGK in Eisenstadt statt.