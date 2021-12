„Burgenland heute spezial“ zur Corona-Schutzimpfung

Raphaela Pint und Martin Ganster informieren, analysieren und fragen nach – bei Ärzten, Genesenen und Menschen, die skeptisch sind. 50 Minuten lang dreht sich alles um die Covid-Impfung, die Lage in den Spitälern und die Situation für Kinder.

„Wir leben seit 20 Monaten mit und in der Pandemie. Wir haben uns deshalb dazu entschlossen, Experten einzuladen, damit unsere Zuseherinnen und Zuseher Fragen stellen können. Brennende Fragen. In Wirklichkeit werden es immer mehr anstatt weniger Fragen. Es geht ums Impfen, es geht um Schule, es geht um die Kinder. Und wir hoffen, dass wir so einen kleinen Beitrag leisten können, ein bisschen mehr Aufklärung in diese irre Zeit zu bringen“, sagt Andreas Riedl, der die Sondersendung konzipiert hat.

Schicken Sie uns Ihre Fragen

Sie können ihre Fragen per E-Mail an uns richten: redaktion.burgenland@orf.at. Es gibt auch die Möglichkeit eine Frage per Video zu stellen. Dazu einfach auf video.ORF.at gehen und die Aufnahme dort unter „Burgenland“ hochladen. Der Impfberater des Landes, Dr. Herbert Weltler, der Ärztliche Leiter der Krages Dr. Gerhard Puhr und der Kinderarzt Dr. Günter Ullreich geben Antworten.

Genesene Corona-Patienten erzählen von der Erkrankung und ihrer Zeit auf der Intensivstation. Alle Beteiligten der Fernsehsendung sind genesen oder geimpft und tagesaktuell getestet.