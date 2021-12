Oberwart: Neue Einbahn wegen H2-Baustelle

Die Evangelische Kirchengasse in Oberwart zwischen der Linken Bachgasse und der Wiener Straße ist jetzt eine Einbahn. Die Durchfahrt ist somit nur noch in Richtung Bahnhof erlaubt. Außerdem gilt in der Straße ein Halte- und Parkverbot im unmittelbaren Baustellenbereich des neuen Hochhauses. Durch diese Regelungen sollen Staus im Zentrum verhindert werden, hieß es von der Polizei und der Bezirkshauptmannschaft. Die Maßnahmen gelten voraussichtlich zwei Jahre. Bis dahin soll der Bau des neuen Hochhauses abgeschlossen sein.

ORF

Bildungscampus mit Tennisplätzen und Stocksporthalle

Neben dem Hochhaus entsteht seit Juli in Oberwart auch ein neuer Bildungscampus. Dieser beinhaltet am Messegelände acht neue Tennisplätze für den heimischen Tennisclub und eine insgesamt 4.000 Quadratmeter große Stocksporthalle. In Zukunft sollen in der neuen Halle auch Großereignisse wie Staatsmeisterschaften ausgetragen werden. Die Stadtgemeinde Oberwart investiert insgesamt 2,5 Millionen Euro in die zwei Sportprojekte. Sie sollen rechtzeitig bis nächsten Sommer zu den nationalen Special-Olympics-Sommerspielen fertiggestellt werden.