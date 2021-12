Vier Medaillen für Grabowski

Grabowski wurde über 400 Meter Lagen sowie über 50m Meter und 100 Meter Rücken Zweite. Für die Parndorferin waren die Staatsmeisterschaften eine gute Vorbereitung auf die bevorstehende Weltmeisterschaft Mitte Dezember. Für die 19-Jährige geht mit der Teilnahme an der WM in Abu Dhabi Mitte Dezember ein höchst erfolgreiches Jahr zu Ende. Sie war erstmals bei Olympia dabei und gewann Bronze bei der Europameisterschaft.

Medaillen auch für Giefing und Hanzlikova

Ins Finale über 1.500 Meter Kraul schaffte es Simona Hanzlikova von der Eisenstädter Schwimmunion. Sie belegte in der allgemeinen Klasse Platz neun und in der Juniorinnenwertung Platz drei. Sebastian Giefing aus Markt St. Martin holte über 800 Meter Kraul Bronze und in der Juniorenwertung Silber sowie Silber über 1500 Meter Kraul.