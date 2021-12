Gericht

Prozessfortsetzung: Tojner gegen Land

Am Landesgericht Eisenstadt ist am Montag die Verhandlung von Investor Michael Tojner gegen das Land Burgenland fortgesetzt worden. Tojner hatte das Land in der Causa um die Aberkennung der Gemeinnützigkeit bei Wohnbaugesellschaften auf Schadenersatz geklagt.