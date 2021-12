101 Neuinfektionen, drei Todesfälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Sonntag im Burgenland bei 403,4 Fällen. Die Zahl der aktiv mit dem Virus infizierten Personen ging mit weniger Neuinfektionen im Burgenland zurück und lag bei 1.933 Personen. 101 neue Fälle wurden am Sonntag laut dem Koordinationsstab des Landes gemeldet. Dazu kommen drei Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19: ein 85-jähriger Mann und eine 86-jährige Frau aus dem Bezirk Oberpullendorf sowie ein 92-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberwart.

Mehr als 87.100 Booster-Impfungen

In den burgenländischen Spitälern wurden am Sonntag 103 Covid-19-Patientinnen und Patienten auf den Isoliserstationen betreut. Davon befanden sich 16 in intensivmedizinischer Behandlung. Bisher haben im Burgenland knapp 226.800 Personen zumindest eine Coronavirus-Schutzimpfung erhalten. Bis Sonntag wurden insgesamt fast 87.100 Booster-Imfpungen durchgeführt.

ORF

Erste Omikron-Fälle im Burgenland

Wie am Samstagabend bekannt wurde, ist die Omikron-Variante des Coronavirus mittlerweile auch im Burgenland nachgewiesen worden. Laut dem Koordinationsstab des Landes sind zwei Personen infiziert. Es handle sich dabei um Reiserückkehrer aus Südafrika – mehr dazu in Zwei Omikron-Fälle im Burgenland.