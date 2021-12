Sagartz: „Nehammer bringt Stabilität“

„Heute ist ein gutes Team beschlossen worden. Karl Nehammer ist eine Integrationsfigur nach innen und nach außen. Er ist gewohnt, dass es rauen Gegenwind gibt. Er hat sich in seinen bisherigen Aufgaben bewiesen. Gerade deswegen ist es wichtig, jemanden der Stabilität bringt und jemanden, der sich voll darauf konzentriert die Pandemie zu bekämpfen, an der Spitze zu wissen. Das ist Karl Nehammer“, so Christian Sagartz im Interview mit ORF-Burgenland-Redakteurin Patricia Spieß.

„Geht nicht um Einzelinteressen“

Darauf angesprochen, dass trotz der Personalrochaden weiterhin kein Burgenländer in der Bundesregierung vertreten ist, sagte Sagartz: „Tatsache ist, dass heute gute Entscheidungen für Österreich getroffen wurden. Es wurde mit Karl Nehammer ein guter Bundeskanzler vorgeschlagen und ein Bundesparteiobmann gewählt, der alle Interessen vereint. Es ging heute um eine österreichweite Entscheidung und nicht um Einzelinteressen“.

Sagartz sei davon überzeugt, „dass es Karl Nehammer bewusst ist, dass es nur ein Miteinander aller Landesorganisationen und aller Teile der ÖVP geben kann und muss“, denn sonst werde man nicht erfolgreich sein. „Ich bin davon überzeugt, dass das Karl Nehammer weiß – als jemand der schon lange Politik miterlebt und lebt“, so Sagartz. Zur Frage, ob die ÖVP nun eine türkise Volkspartei oder eine schwarze Volkspartei sei, sagte Sagartz, dass man jetzt nicht über Kampagnenfarben diskutieren solle, sondern darüber, wie man die Coronapandemie erfolgreich bekämpfen kann.

SPÖ bekräftigt Forderung nach Neuwahl

Die SPÖ Burgenland bekräftigte am Freitag ihre Forderung nach ehestmöglichen Neuwahlen auf Bundesebene. Das sei durch die türkise Regierungskrise unumgänglich, so Landesgeschäftsführer Roland Fürst. Geht es nach der SPÖ Burgenland, soll noch im Frühjahr neu gewählt werden.