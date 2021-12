Chronik

Keller brannte in St. Andrä am Zicksee

Im Keller eines Einfamilienhauses in St. Andrä am Zicksee (Bezirk Neusiedl am See) brach am Donnerstag ein Brand aus. Die 77-jährige Besitzerin des Hauses bemerkte zunächst nicht, dass es in ihrem Keller brannte. Ein Nachbar machte sie darauf aufmerksam.