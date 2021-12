Hoteliers wollen bei Lockerungen öffnen

Die Hoteliers haben eine klare Forderung an die Politik: Falls der Lockdown mit 13. Dezember gelockert werden sollte, möchten auch sie ihre Häuser wieder aufsperren können. Wenn die Infektionszahlen gar keine Öffnung hergeben würden, dann wäre das voll akzeptabel, sagte der Vizepräsident der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), Klaus Hofmann: „Aber wenn es aufgeht für den Handel, dann muss es für die Hotellerie auch aufgehen.“

Hoteliers: Hygienekonzepte wirken

Die Hotels seien dank der erprobten Hygienekonzepte sicher, argumentieren die Hoteliers. Es habe bewiesenermaßen in der Hotellerie und in den Thermen sehr gut funktioniert, weil dort ja nicht die Clusterbildungen und die hohen Fallzahlen gewesen seien, sagte Hofmann.

Branche verliert Fachkräfte

Aber durch das ständige Auf- und Zusperren werde es immer schwieriger, die Fachkräfte in der Branche zu halten. Für junge Menschen sei es schlichtweg frustrierend, so Hofmann. Diese wollten raus und Gastgeber sein. In den Schließperioden habe man leider Gottes schon jetzt einige sehr gute Fachkräfte verloren, viele von ihnen auch an andere Branchen. Das sei das Bittere, meinte Hofmann. Die Zeit drängt jedenfalls. Die Betriebe brauchen für das Aufsperren zumindest eine Woche Vorlaufzeit.