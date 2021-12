228 CoV-Neuinfektionen und zwei Todesfälle

Ein 88-jähriger Mann aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung und ein 94-jähriger Mann aus dem Oberwart sind mit bzw. an dem Coronavirus gestorben. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 98 an Covid-19 erkrankte Personen behandelt, davon befinden sich zwölf in intensivmedizinischer Behandlung. Die Zahl der aktuell infizierten Personen sank um 62 auf 2.163. Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die 7-Tage-Inzidenz im Burgenland 475,00.

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 225.745 Burgenländerinnen und Burgenländer zumindest die Teilimpfung der Covid-19-Schutzimpfung erhalten. 211.382 Personen sind zweimal geimpft und es wurden bereits 77.410 Auffrischungsimpfungen durchgeführt.