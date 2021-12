Neusiedl am See: Brand in Wohnanlage

Das Feuer dürfte im Müllraum der Wohnanlage ausgebrochen sein und sich über die Fassade bis ins zweite Obergeschoss und auf den Dachvorsprung ausgebreitet haben. Die Hausbewohner konnten rechtzeitig ins Freie gebracht werden. Die Feuerwehren Neusiedl am See, Weiden am See, Winden, Jois, Bruckneudorf und Kaisersteinbruch waren mit insgesamt 104 Mitgliedern etwa zwei Stunden im Einsatz. Auch Rettung und Polizei waren an Ort und Stelle.