Weniger Arbeitslose im Vergleich zu 2020

7.890 Personen waren heuer Ende November im Burgenland arbeitslos gemeldet. Das ist ein Rückgang von 21 Prozent im Vergleich zum November des Vorjahres. Am stärksten sank die Zahl der Arbeitslosen im südlichsten Bezirk des Landes, im Bezirk Jennersdorf, wo ein Minus von 28 Prozent verzeichnet wird. Ganz im Norden, im Bezirk Neusiedl am See, ist der Rückgang mit einem Minus von 14 Prozent am kleinsten. Die Zahl der Schulungsteilnehmer stieg dagegen: Aktuell befinden sich mehr als 1.800 Personen in Schulung, das bedeutet ein Plus von drei Prozent.

Mehr offene Stellen

Es gibt aber auch mehr offene Stellen im Burgenland: 1.550 offene Stellen bedeuten ein Plus von 54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Zahl der offenen Lehrstellen stieg um fast die Hälfte. Mit einer Arbeitslosenquote von rund sechs Prozent befinde man sich unter dem Vorkrisenniveau von Oktober 2019, so Landesrat Leonhard Schneemann. Das beweise, dass die Landesregierung auf die richtigen Maßnahmen gesetzt habe, um Wirtschaft und Arbeitsmarkt zu stärken.

Arbeitslosigkeit erst in Vorwoche wieder gestiegen

Der neue Lockdown spiegle sich noch nicht in den aktuellen Arbeitslosenzahlen wider, erwartet werde hier ein Zuwachs an Arbeitslosen, hieß es am Mittwoch von ÖVP-Arbeitsminister Martin Kocher. Nimmt man nur die Entwicklung seit der Vorwoche her, ist die Zahl der Arbeitslosen wieder gestiegen: Seit dem Beginn des Lockdowns gibt es wieder fast 13.000 Arbeitslose mehr in Österreich. Auch bei den Kurzarbeitszahlen rechnet man mit einem Anstieg: Ende November waren knapp 82.000 Personen in Kurzarbeit.