Zwei Todesfälle und 181 Neuinfektionen

Ein 78-jähriger Mann aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung und eine 53-jährige Frau aus dem Oberwart sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. 3.234 (-342) Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. Die Zahl der aktuell infizierten Personen sinkt auf 2.225 (-148). Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die 7-Tage-Inzidenz im Burgenland 507,80.

Impfungen

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 225.371 Burgenländerinnen und Burgenländer mindestens ihre erste Teilimpfung der Covid-19-Schutzimpfung erhalten. 211.117 Personen sind zweimal geimpft. 73.841 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführt.

Seit Dienstag werden nun auch im Burgenland Kinder ab fünf Jahren mit BioNTech/Pfizer geimpft. 480 Kinder waren für den ersten Kinderimpftag angemeldet – mehr dazu in Covid-Impfungen für Kinder gestartet.

Testen: Impfzentren lösen Straßenbauämter ab

Ab Mittwoch starten in den Impfzentren Antigen-Teststraßen. Sie lösen die temporären Teststraßen in den Straßenbauämtern ab. Die Impfzentren befinden sich in Gols, Müllendorf, Mattersburg, Oberwart und Heiligenkreuz. Neu ist ab Dienstag ein Standort in Neutal, der Oberpullendorf ersetzt.