Mattersburg: Salamons letzter Tag als Bürgermeisterin

Mit Blumen und kleinen Geschenken wurde Ingrid Salamon von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Ruhestand verabschiedet – ohne Wehmut, wie sie betonte: „Ich gehe mit zwei lachenden Augen in meine Pension, auch weil ich glaube, dass in Mattersburg gut gearbeitet wurde. Ich habe mir das schon länger vorgenommen, für mich war das also auch keine Überraschung.“

Steile politische Karriere

Ingrid Salamon blickt zurück auf eine steile politische Karriere. 1999 wurde sie erstmals zur Bürgermeisterin von Mattersburg gewählt. Davor hatte sie den Verein Tagesmütter mit aufgebaut. Ab 2003 war sie Obfrau des Müllverbandes, 2010 wechselte sie in den Landtag, 2018 wurde sie Klubobfrau der SPÖ.

Fotostrecke mit 5 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF

Fokus auf Familienfreundlichkeit

Als Bürgermeisterin ist sie stolz darauf, dass Mattersburg in ihrer Amtszeit familienfreundlicher geworden ist: „Ob es jetzt im Bildungsbereich war – von Kinderkrippe, Kindergarten, Volksschule, Mittelschule, Polytechnischer Lehrgang, wir haben die Fußballakademie bekommen. Also in alles, was für Bildung wichtig ist, haben wir viel Geld investiert.“

Betroffen machte sie der Skandal im Zusammenhang mit der Commerzialbank. Mattersburg habe zwar kein Geld verloren, das Image der Stadt habe aber gelitten. Von pauschalen Schuldzuweisungen an die Politik halte sie nichts. Im Ruhestand will Ingrid Salamon viel Zeit mit ihrer Familie verbringen und mit ihren Hobbys wie Lesen und Reisen.