Coronavirus

Teststraßen: Impfzentren lösen Straßenbauämter ab

Ab Mittwoch starten in den Impfzentren Antigen-Teststraßen. Sie lösen die temporären Teststraßen in den Straßenbauämtern ab, die sich wieder ihren eigentlichen Tätigkeiten widmen. Die Impfzentren befinden sich in Gols, Müllendorf, Mattersburg, Oberwart und Heiligenkreuz. Neu ist ab Dienstag ein Standort in Neutal, der Oberpullendorf ersetzt.