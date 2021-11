Radio Burgenland

Sondersendung mit Impfberater

Am Mittwoch, den 1. Dezember, ist der Impfberater des Landes, Herbert Weltler, Gast in „Guten Morgen Burgenland“ und beantwortetet alle Fragen rund um die Impfung. Interessierte können ihre Fragen telefonisch an den Impfexperten stellen, beantwortet werden diese dann im Rahmen der Radiosendung.